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Встроенный сифон в короб для скрытого монтажа

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Встроенный сифон для кондиционеров "DOUBLE", вертикальный с монтажной коробкой комплект 9899-240-01 Vecamco Италия

Встроенный сифон для кондиционеров "DOUBLE", вертикальный с монтажной коробкой комплект 9899-240-01 Vecamco ИталияУвеличить Розничная цена 999 грн.
Специальная цена товара 819 грн.

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Сифон разработан для устранения неприятных запахов, образующихся в дренажной трубке при сливе конденсата в канализацию. Актуально при отводе конденсата внутри или непосредственной близости от дома, офиса или зоны активной жизнедеятельности. Некоторые существующие сифоны-аналоги устанавливаются на стенах без какой-либо возможности их будущей проверки и контроля. Данный сифон позволяет контролировать его работу и обладает следующими характеристиками:
- может быть проверен, т.к. он устанавливается в пластиковом открывающемся боксе;
- имеет небольшой размер;
- имеет два входных и два выходных отверстия, что позволяет устанавливать сифон в любом месте системы, диаметр подводимых трубок - 5/8";
- изготовлен из прозрачного пластика, что позволяет визуально наблюдать нормальное протекание конденсата через сифон.

В стандартный комплект сифона входит набор уплотнительных колец, прокладка для избежания протечки воды,соединитель 20-26-32 мм для подключения дренажных шлангов различного диаметра, пластиковый бокс с шурупами для крепления сифона в боксе.

Инструкция по монтажу коробки сифона:

1. Взять коробку и, выбрав сторону входа и выхода трубы слива конденсата, нажать слегка на специальные зоны,чтобы открыть.

2. Вставить трубы слива конденсата и расположить коробку на стене, проверив пузырьковым уровнем ровность положения.

3. Открыть с помощью специального устройства вход и выход и снять защитное покрытие.

4. Вставить уплотнительные кольца на выбранном входе и выходе, присоединить трубы к сифону и закрепить его на коробке с помощью прилагаемых винтов.

5. Установить защитную картонную рейку и закрепить коробку штукатуркой. Когда закрепится, снять рейку и закрепить крышку.


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Встроенный сифон для кондиционеров "DOUBLE", вертикальный с монтажной коробкой комплект 9899-240-01 Vecamco ИталияУвеличить 
Встроенный сифон для кондиционеров "DOUBLE", вертикальный с монтажной коробкой комплект 9899-240-01 Vecamco ИталияУвеличить 
Встроенный сифон для кондиционеров "DOUBLE", вертикальный с монтажной коробкой комплект 9899-240-01 Vecamco ИталияУвеличить 
Встроенный сифон для кондиционеров "DOUBLE", вертикальный с монтажной коробкой комплект 9899-240-01 Vecamco ИталияУвеличить 
Встроенный сифон для кондиционеров "DOUBLE", вертикальный с монтажной коробкой комплект 9899-240-01 Vecamco ИталияУвеличить 

Для получения дополнительной информации посетите сайт товара.

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