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расходные материалы
для климатической техники
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+380 44 592-30-20
Киев, улица Максима Берлинского, 9
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03.07.2020
Легкий, устойчивый к УФ-лучам, кислоте и щелочи, не требует дополнительного окрашивания, диэлектрик. Гарантия от производителя 30 лет. ...
29.06.2020
Представляем комплект для установки мобильного ...
04.03.2020
Новинка доступна для заказа ...
20.02.2020
Муфта редукционная резиновая для пластиковой канализации и сантехники 32 - 16 мм (Н х В) Украина ...
06.02.2020
Это и многие другие нужные и полезные расходники ...
24.01.2020
Очень экономный вариант для изменения направления потока воздуха, применим на любые воздухораспределительные устройства и вентиляционные решетки ...
24.12.2019
Принимаем платежи
16.12.2019
Вновь доступен у нас от Tecnosystemi "PROFESSIONAL ELITE" Италия ...
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Дюбеля с увеличенным распором KPR 12 х 160 мм, без винта
20 грн.
20 грн. за 1 шт.
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