Опис та призначення.

«Smart Сифон» на магнитной левитации - спеціалізований затворний пристрій, призначений для відводу дренажу з кондиціонера (конденсату) до каналізаційної системи. Запобігає виникненню та потраплянню в приміщення неприємних запахів

запахозапирающее устройство, служащее для блокировки неприятных запахов из канализации посредством магнитного элемента. Эффективная работа такого сифона не зависит от периодичности использования сливной системы.

Обратный клапан "SMART Сифон" работают на магнитной левитации (технология MAGLEV), то есть внутри находятся очень сильные магниты, которыe всегда удерживают ‘зонтик’ клапана закрытым. Это обеспечивает 100% блокирование неприятного запаха, препятствует обратному выходу сточных вод.

Рекомендовано: монтаж в легкодоступних місцях, або наявність ревізійного люку жорстке кріплення верхньої точки затворного пристрою

Умови експлуатації

При проведенні проведення сервісного обслуговування кондиціонера, з використанням хімічних засобів, промити затворний пристрій водою, заливши води до дренажної системи кондиціонера

Принцип роботи

Затворний пристрій знаходиться в закритому стані завдяки підпряженому клапану і запобігає появі неприємного запаху з каналізації. При роботі кондиціонеру в зливній трубці накопичується конденсат. При появі водного стовпа, клапан під дією сили ваги водного стовпа відчиняється і конденсат зливається в каналізаційну трубу, а клапан, повертається на місце і перекриває отвір.

Гарантії

Виробник гарантує безвідмовну роботу пристрою протягом 24 місяців з дня його продажу через торгівельну мережу. Пристрій втрачає гарантію при: Механічному пошкодженні Промиванні його порожнини органічними розчинниками Несанкціонованому виробником втручанні в конструкцію Порушенні умов монтажу Порушенні умов експлуатації, або експлуатації не за призначенням Комплектація: Сифон – 1шт. Манжета перехідна (гумовий ущільнювач) d32/25 – 1 шт. Ущільнююче кільце 16 мм – 2 шт. Інструкція – 1 шт.

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